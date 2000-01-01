Кому подойдет наше обучение

Начинающим психологам, нейропсихологам, педагогам, дефектологам, логопедам, которые хотят:

Научиться работать с новыми видами клиентских запросов: глубокой депрессией, ОКР, психотравмой, биполярным расстройством и другими



Освоить эффективные техники работы с клиентами: логотерапия, транзактный анализ, психодрама, телесно-ориентированная психотерапия, арт-терапия, танцевально-двигательная терапия, МАК, семейная и групповая психотерапия



Расширить спектр предоставляемых услуг и повысить доход

Медицинским работникам, которые хотят:

Получить практические знания для расшифровки патопсихологических и нейропсихологических заключений специалистов для составления реабилитационных программ



Помогать в реабилитации людей, перенесших инфаркт и инсульт, а также оказывать психологическую помощь их семьям



Работать и сопровождать лиц с ограниченными возможностями здоровья

Работникам социальной сферы и другим специалистам, которые хотят:

Получить профессиональное образование на стыке медицины и психологии



Развиваться в фундаментальной и востребованной нише



Сменить сферу деятельности и сделать психологию основным источником дохода

Всем, кого тянет в психологию и кто хочет получить новую профессию