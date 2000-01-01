Клинический психолог

со специализацией «Нейропсихологическая реабилитация и коррекционно-развивающее обучение»
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Обучение в Smart — это:

Быстро
Срок обучения:
13 месяцев
Удобно
Онлайн-формат:
Надежно
Документ об образовании:
обучаетесь в свободное время
официальный диплом, диплом MBA
Рентабельно
Окупаемость курса:
гарантия первого заработка, прописанная в договоре
Эффективно
Практика во время обучения:
разбор кейсов, практические работы, групповые практикумы, супервизии
Понятно
Форма сопровождения:
тьютор на весь период обучения

В результате прохождения курса вы

Научитесь работать
со следующими запросами:

Разберетесь во взаимосвязи психосоматики и болезней внутренних органов и систем, а также влиянии переживаний и чувств на физическое здоровье
Тревога
Депрессия
Пограничное расстройство личности
Биполярное аффективное расстройство
Обсессивно-компульсивное расстройство и другими

Научитесь проводить полное психологическое обследование у себя в кабинете

Сможете самостоятельно проводить психодиагностическое исследование
в соответствии с задачами
и интерпретировать результаты исследования
Сможете самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии
с задачами и интерпретировать результаты исследования

Узнаете, как правильно проводить и составлять коррекционно-развивающие занятия

Сможете составлять развернутые структурированные нейропсихологические и патопсихологические заключения, отвечающие целям исследования, обеспечивать клиента и заказчика услуг информацией о результатах диагностики, формулировать рекомендации

Научитесь работать с техниками:

Получите методические материалы, шаблоны программ и документации для составления индивидуальных программ развития.
Когнитивно-поведенческая терапия
Логотерапия
Транзактный анализ
Гештальт-терапия
Психодрама
Арт-терапия
Телесно-ориентированная психотерапия
Танцевально-двигательная терапия
Метафорические ассоциативные карты
Семейная психотерапия
Групповая психотерапия

Научитесь эффективно работать с клиентами

Узнаете, как выстраивать правильный процесс взаимодействия с клиентами разных возрастов:
как со взрослыми, так и с детьми.
Будете владеть этическими знаниями приема клиентов.
ЗАПИСаться на курс
В сентябре осталось 15 грантов на обучение. Оставьте заявку сейчас!

Кому подойдет наше обучение

Начинающим психологам, нейропсихологам, педагогам, дефектологам, логопедам, которые хотят:

Научиться работать с новыми видами клиентских запросов: глубокой депрессией, ОКР, психотравмой, биполярным расстройством и другими

Освоить эффективные техники работы с клиентами: логотерапия, транзактный анализ, психодрама, телесно-ориентированная психотерапия, арт-терапия, танцевально-двигательная терапия, МАК, семейная и групповая психотерапия

Расширить спектр предоставляемых услуг и повысить доход

Медицинским работникам, которые хотят:

Получить практические знания для расшифровки патопсихологических и нейропсихологических заключений специалистов для составления реабилитационных программ

Помогать в реабилитации людей, перенесших инфаркт и инсульт, а также оказывать психологическую помощь их семьям

Работать и сопровождать лиц с ограниченными возможностями здоровья

Работникам социальной сферы и другим специалистам, которые хотят:

Получить профессиональное образование на стыке медицины и психологии

Развиваться в фундаментальной и востребованной нише

Сменить сферу деятельности и сделать психологию основным источником дохода

Всем, кого тянет в психологию и кто хочет получить новую профессию

Чтобы начать работать психологом профессионально, научиться вести частную практику и открыть свой онлайн-кабинет
выбирают нас?
Почему

У нас преподают только эксперты

Почему выбирают нас?

Кристина Юст

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Детский нейропсихолог, клинический психолог
Эксперт
эксперт по раннему возрасту
Кристина Юст
Детский нейропсихолог, клинический психолог
Ведущая семинаров
для родителей, лекций и курсов для специалистов в центре «Норма плюс».
Специализация
Детский нейропсихолог, клинический психолог, эксперт по раннему возрасту
Более 4000 консультаций

Более 150 нейропсихологических диагностик ежегодно
Работает
с детьми с трудностями в поведении, обучении, задержками в психическом
и речевом развитии, с РАС и СДВГ

Альбина Собина

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Клинический психолог, патопсихолог, специалист в области психической регуляции, эмоционального интеллекта и способностей человека
Альбина Собина
Кандидат психологических наук, доцент, педагог, супервизор
Специализация
Проводит научную и практическую работу по способам психической регуляции, эмоциональному интеллекту и профессиональной деятельности человека.
Член Ассоциации когнитивно-поведенческих терапевтов России, автор курсов по эмоциональному интеллекту, развитию профессиональных склонностей, профилактике и решению вопросов эмоционального выгорания.
Специализация:
стажа психологической работы
Специализируется в вопросах эмоциональной регуляции, способностях и склонностях человека
16 лет

Алиса Депцова

Клинический психолог, нейропсихолог, детский психолог
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Профессиональные интересы
Дефектология, нейропсихология, эмоционально-поведенческая коррекция
Алиса Депцова
Клинический психолог, нейропсихолог, детский психолог
Окончила
Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Клиническая психология».
Специализация
Специализируется в вопросах нейродиагностики и коррекции таких нарушений, как умственная отсталость, диспраксия, аутизм, СДВГ и другие
Проходила повышение квалификации
по программам:
«Нейропсихологический подход
к развитию памяти детей дошкольного
и младшего школьного возраста»
«Развитие языковой способности
у «безречевых» и «плохо говорящих»
детей»
«Появление детских психологических
травм. Способы нейропсихологической
и психологической коррекции развития
детей»
«Нейропсихологический подход
к развитию памяти детей дошкольного и младшего школьного возраста»
«Развитие языковой способности
у «безречевых» и «плохо говорящих» детей»
«Появление детских психологических травм. Способы нейропсихологической
и психологической коррекции развития детей»

Елена Петрова

Медицинский психолог, психотерапевт
ПОДРОБНЕЕ →
Окончила
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова по специальности «Клиническая психология»
Елена Петрова
Медицинский психолог, психотерапевт
Работает
медицинским психологом в СПБ ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко»
Специализация
Специализируется на Патопсихологической психодиагностике и психотерапии.
Автор 6 научных публикаций

У нас практико-ориентированная программа обучения

Почему выбирают нас?
Длительность курса
13 модулей
252 часа — изучение теории
398 часов — закрепление знаний на практике
84 часа — самостоятельная работа
Курс включает:
28 часов — сессии «Вопрос-ответ»
12 часов — групповые супервизии с экспертом для разбора реальных кейсов
120 часов — практические занятия (разбор кейсов, практические работы, групповые практикумы)
650 часов
Дополнительные модули:
Личный бренд и маркетинг для психолога
Как вести занятия в режиме онлайн с учетом частных особенностей
1 модуль. Основы клинической психологии
2 модуль. Психофизиология
3 модуль. Нейропсихология
4 модуль. Психодиагностика
5 модуль. Патопсихология
6 модуль. Психотерапия. Возможности и основные направления
7 модуль. Психосоматика
8 модуль. Дифференциальная психология
9 модуль. Психофармакология
10 модуль. Детская и подростковая клиническая психология
11 модуль. Психологическое консультирование и психологическая коррекция для взрослых
12 модуль. Сферы деятельности клинического психолога
13 модуль. Подготовка к собственной деятельности

Получить полную программу курса

Тренинг по психологии
в подарок

Учитесь сейчас, потом платите!

Первый платеж только через 1 месяц. В это время вы посещаете прямые эфиры и работаете с куратором, развивая практические навыки.
Первый платёж через месяц
Удобная рассрочка
на 3, 6, 12, 24 месяца
Минимальный платеж
от 7 288 ₽/месяц
Без переплаты: проценты берёт на себя Smart

Полноценная форма обучения

Почему выбирают нас?
В удобное время смотрим лекции от экспертов, доступные в записи.

Изучаем тему

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С первого месяца обучения будут проходить встречи с преподавателем на сессиях «Вопрос-ответ», где можно вживую пообщаться с экспертом курса, задать вопросы по обучению.
Закрепляем полученные знания, отвечая на вопросы тестирования, и получаем обратную связь тьютора и экспертов.

Выполняем задания

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Отрабатываем практические навыки в группах под наблюдением экспертов курса в режиме онлайн.
Весь период обучения с вами работают кураторы и тьюторы, которые проверяют задания, дают обратную связь и поддерживают на всем пути обучения.

Работаем с тьютором группы

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При освоении учебного материала, прохождении практических работ и супервизий, вы допускаетесь до сдачи экзамена.

Сдаем экзамен и получаем диплом

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Экзамен проходит в форме разбора клинических кейсов и защиты своей работы.

Вы получаете официальный диплом после прохождения обучения

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