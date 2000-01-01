Кому подойдет наше обучение
Начинающим психологам, нейропсихологам, педагогам, дефектологам, логопедам, которые хотят:
Научиться работать с новыми видами клиентских запросов: глубокой депрессией, ОКР, психотравмой, биполярным расстройством и другими
Освоить эффективные техники работы с клиентами: логотерапия, транзактный анализ, психодрама, телесно-ориентированная психотерапия, арт-терапия, танцевально-двигательная терапия, МАК, семейная и групповая психотерапия
Расширить спектр предоставляемых услуг и повысить доход
Медицинским работникам, которые хотят:
Получить практические знания для расшифровки патопсихологических и нейропсихологических заключений специалистов для составления реабилитационных программ
Помогать в реабилитации людей, перенесших инфаркт и инсульт, а также оказывать психологическую помощь их семьям
Работать и сопровождать лиц с ограниченными возможностями здоровья
Работникам социальной сферы и другим специалистам, которые хотят:
Получить профессиональное образование на стыке медицины и психологии
Развиваться в фундаментальной и востребованной нише
Сменить сферу деятельности и сделать психологию основным источником дохода
Всем, кого тянет в психологию и кто хочет получить новую профессию
Чтобы начать работать психологом профессионально, научиться вести частную практику и открыть свой онлайн-кабинет