Центр карьеры — подразделение института

для комплексной поддержки и профессионального развития студентов в сфере психологии, а также

по вопросам дальнейшего трудоустройства

и профессиональной навигации. Центр карьеры состоит из четырёх модулей и включает в себя практические задания, уроки, ответы на актуальные вопросы, статьи, возможность стажировки в Smart и многое другое. Наша задача — не только поддержать каждого студента

во время обучения, но и создать комфортную среду

для развития после выпуска.