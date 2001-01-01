Обучение
в Smart — это:
Практико-ориентированная программа с поддержкой тьютора на весь период обучения
400 часов практики в среднем
Практика на реальных клиентах
Тьюторы с психологическим образованием
Гарантия первого заработка
Гарантия прописана в договоре
24 клиента на одного психолога — ежемесячный спрос
181 000 ₽ в месяц — рекорд по доходу на агрегаторе Smart Start
Имеют высшее образование, кандидатские и докторские степени
Проходят тщательный отбор по трем ступеням
> 10 000 часов личной практики
Два диплома: российский
и международный
Официальный документ подтвердит ваши навыки
Выдаем по окончании курса
Удобный график онлайн-обучения
Получайте обратную связь и практику
Смотрите лекции в любое время
Практикуйтесь на удобной платформе
Доступ к лекциям — навсегда
Два документа позволят работать в России и в других странах мира