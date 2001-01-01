Smart — международный
онлайн-институт психологии

Получите не просто знания, а профессию.
Мы выдаем дипломы, которые позволят оказывать услуги как в России, так и за рубежом
Сведения об образовательной организации
Получите не просто знания,
а профессию.
Мы выдаем дипломы, которые позволят оказывать услуги как
в России, так и за рубежом
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4,8 из 5
Оценка наших программ на основе более чем 1300 отзывов студентов и выпускников
Топ-3
Входим в топ-3 образовательных проектов в сфере психологии
> 35 образовательных программ по психологии
с выдачей официальных документов и возможностью получения гранта на обучение
Партнеры
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги
Оценка наших программ на основе более чем 1300 отзывов студентов и выпускников
Оценка наших программ на основе более чем 1300 отзывов студентов и выпускников

Обучение
в Smart — это:

Практико-ориентированная программа с поддержкой тьютора на весь период обучения
Отработка на кейсах
400 часов практики в среднем
Практика на реальных клиентах
Супервизии
Тьюторы с психологическим образованием
Гарантия первого заработка
Предоставляем клиентов
Гарантия прописана в договоре
24 клиента на одного психолога — ежемесячный спрос
181 000 ₽ в месяц — рекорд по доходу на агрегаторе Smart Start
Преподаватели-
Имеют высшее образование, кандидатские и докторские степени
Со стажем от 10 лет
Проходят тщательный отбор по трем ступеням
> 10 000 часов личной практики
практики
Два диплома: российский
и международный
Официальный документ подтвердит ваши навыки
Выдаем по окончании курса
Удобный график онлайн-обучения
Получайте обратную связь и практику
Смотрите лекции в любое время
Практикуйтесь на удобной платформе
Доступ к лекциям — навсегда
Два документа позволят работать в России и в других странах мира

Мы создаем тренды
в обучении психологов

Инновационное образование

Работа в тройках: терапевт-клиент-ментор
Отработка нейропсихологических проб в реальном времени на базе авторского диагностического альбома
Использование симуляций рабочего стола для МАК-раскладов

Агрегатор психологов Smart Start

> 500 новых запросов на консультации психолога в месяц
Гарантированный доход для каждого студента
Безопасная сделка

Полноценная система обучения, не имеющая аналогов

Полноценная система обучения,
не имеющая аналогов
Интервизии
Супервизии
Работа в тройках
Практика во время учебы
Открытые лекции
Электронная библиотека знаний
Сообщества выпускников
Коуч-сессии для студентов
Членство в ОППЛ
Уникальный NFT-сертификат
Консультации реальных клиентов
Сессии «Вопрос-ответ» с преподавателями
Сессии
«Вопрос-ответ»
с преподавателями
Баддинг
Мастермайнды
Психодинамические группы
Процесс-группы
Современные направления в консультировании
Центр карьеры
Интервизии
Одна из основ профессионального роста психолога.
В группах практикующие специалисты и их опытные коллеги делятся опытом, обсуждая психотерапевтические случаи, с которыми возникают трудности. Это прекрасный инструмент для работы с клиентскими кейсами: обсуждение сложностей, постановка гипотез, выработка стратегий дальнейшей работы.
Одна из основ профессионального роста психолога. В группах практикующие специалисты и их опытные коллеги делятся опытом, обсуждая психотерапевтические случаи, с которыми возникают трудности. Это прекрасный инструмент для работы
с клиентскими кейсами: обсуждение сложностей, постановка гипотез, выработка стратегий дальнейшей работы.
Супервизии
Во время обучения студенты принимают участие в супервизии с ведущим преподавателем курса. Работа ведется с позиций клиента и терапевта. Преподаватель курса и коллеги наблюдают за работой и выстраивают гипотезы. Преподаватель дает обратную связь и направляет студентов, дает ценные советы.
Во время обучения студенты принимают участие в супервизии с ведущим преподавателем курса. Работа ведется
с позиций клиента и терапевта. Преподаватель курса и коллеги наблюдают за работой и выстраивают гипотезы. Преподаватель дает обратную связь и направляет студентов, дает ценные советы.
Работа в тройках
Отработка практических навыков и техник
в терапевтической тройке с коллегами. Работа сопровождается полной и качественной обратной связью от менторов в режиме реального времени.
Отработка практических навыков и техник
в терапевтической тройке с коллегами. Работа сопровождается полной
и качественной обратной связью от менторов в режиме реального времени.
Практика во время учебы
Во время обучения вы не только работаете в тройках и участвуете в супервизиях, но и выполняете практические задания, разбираете кейсы для закрепления изученного материала.
Во время обучения вы не только работаете в тройках и участвуйте в супервизиях, но и выполняете практические задания, разбираете кейсы для закрепления изученного материала.
Открытые лекции
Открытые лекции от психологов-практиков помогают развиваться в карьере и улучшать свои профессиональные навыки даже после выпуска.
Открытые лекции от психологов-практиков помогают развиваться в карьере и улучшать свои профессиональные навыки даже после выпуска.
Электронная
библиотека знаний
Наш институт предоставляет доступ в электронную библиотеку, где каждый студент может найти все рекомендуемые книги для дополнительного изучения.
Наш институт предоставляет доступ в электронную библиотеку, где каждый студент может найти все рекомендуемые книги для дополнительного изучения.
Сообщества
выпускников
Сообщества, где выпускники поддерживают друг друга, проводятся дни интервизий и публикуется много полезной информации для собственной практики.
Сообщества, где выпускники поддерживают друг друга, проводятся дни интервизий и публикуется много полезной информации для собственной практики.
Коуч-сессии
для студентов
Студенты участвуют в коуч-сессиях для успешного начала своей практики.
Студенты участвуют в коуч-сессиях для успешного начала своей практики.
Членство в ОППЛ
Наш институт является региональным представителем ОППЛ (Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги). Это крупнейшее русскоязычное профессиональное сообщество психологов, психотерапевтов, консультантов.
Принадлежность к ОППЛ — высокий стандарт качества профессионального мастерства. В своей сфере лига является самым крупным, активным и влиятельным профессиональным сообществом в России.
Уникальный
NFT-сертификат
NFT — уникальный файл в интернете, который хранится на специальном ресурсе по технологии блокчейн.
Он позволяет доказать, что вы действительно проходили обучение в нашем институте. Документ невозможно подделать, и у любого работодателя есть возможность проверить подлинность в реестре за 5 минут.
NFT — уникальный файл в интернете, который хранится на специальном ресурсе по технологии блокчейн. Он позволяет доказать, что вы действительно проходили обучение в нашем институте. Документ невозможно подделать, и у любого работодателя есть возможность проверить подлинность в реестре за 5 минут.
Консультации
реальных клиентов
Для студентов создан проект консультаций Smart Start,
в котором вы можете сделать первые шаги
в консультировании, побороть свои страхи или неуверенность, наработать часы практики с реальными клиентами. Также у вас есть возможность получить первые доходы в новой профессии вместе с нами.
Для студентов создан проект консультаций Smart Start, в котором вы можете сделать первые шаги в консультировании, побороть свои страхи или неуверенность, наработать часы практики с реальными клиентами. Также у вас есть возможность получить первые доходы в новой профессии вместе
с нами.
Сессии
«Вопрос-ответ»
с преподавателями
Разбор актуальных вопросов по темам обучения.
Сессия «Вопрос-Ответ» — это встреча с преподавателем, на которой вы можете задать свой вопрос по лекциям и/или темам, если что-то осталось непонятным. Вопрос можно оставлять заранее и преподаватель даст ответ в рамках встречи, даже если вы не будете присутствовать. Запись встречи будет опубликована и доступна для просмотра на образовательной платформе.
Баддинг
Поддержка выпускника, которая поможет студенту сохранять мотивацию к обучению. В роли бадди вы сможете проявить свои лучшие качества, получить неоценимый опыт публичных выступлений, поработать в группе, и все это — в приятной и дружелюбной атмосфере. Кроме того, вы подтвердите свою стажировку, получив сопроводительное письмо.
Мастермайнды
Один из полезнейших инструментов для взаимного совершенствования студентов. Групповые встречи с комбинацией мозгового штурма, обучения в действии, постановки целей, групповой поддержки и обратной связи.
Психодинамические
группы
Небольшие группы по по 5-12 человек создают более эффективную модель общения с родными, коллегами, клиентами. Групповая динамика позволяет быстрее достигать целей, улучшать свои навыки.
Процесс-группы
Вспомогательный инструмент любого рабочего, терапевтического, учебного процесса. Дает ощущение причастности ко всему, что происходит вокруг.
Данный формат подразумевает отреагирование негативного опыта или любого рода переживаний.
Ценность данного формата для людей, которые начинают новую деятельность, — возможность узнать, как этот опыт проживают коллеги-студенты.
Современные
направления
в консультировании
Такие как МАК, НЛП, игропрактика, нейрографика, логотерапия, гипноз, АРТ-терапия, профайлинг, коучинг и др.
Центр карьеры
Центр карьеры — подразделение института
для комплексной поддержки и профессионального развития студентов в сфере психологии, а также
по вопросам дальнейшего трудоустройства
и профессиональной навигации. Центр карьеры состоит из четырёх модулей и включает в себя практические задания, уроки, ответы на актуальные вопросы, статьи, возможность стажировки в Smart и многое другое. Наша задача — не только поддержать каждого студента
во время обучения, но и создать комфортную среду
для развития после выпуска.
Узнать о центре карьеры
Центр карьеры — подразделение института для комплексной поддержки
и профессионального развития студентов
в сфере психологии, а также по вопросам дальнейшего трудоустройства
и профессиональной навигации. Центр карьеры состоит из четырёх модулей
и включает в себя практические задания, уроки, ответы на актуальные вопросы, статьи, возможность стажировки в Smart
и многое другое. Наша задача —
не только поддержать каждого студента во время обучения, но и создать комфортную среду для развития
после выпуска.

Более 4650 студентов из 45 стран мира